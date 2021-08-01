Солнечногорск, Московская область, 1 августа, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов считает, что проблему роста цен на продукты питания можно было бы решить с помощью государственных ретейлинговых сетей, передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены на продукты

«Можно было бы создать госсети. У нас сети, в основном, иностранные», — заявил Зюганов в ходе молодежного форума «Территория смыслов», отметив, что никаких эффективных мер влияния на цены нет.

При этом, по его мнению, задача снижения цен — решаемая.

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