Ханты-Мансийск, 1 августа, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 198 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (58 случаев), сообщает 1 августа региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 205 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 1 августа в Югре зарегистрировано 65 543 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 61 716 человек, 946 пациентов с COVID-19 скончались (на семь человек больше, чем днём ранее).