Солнечногорск, Московская область, 1 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов прогнозирует, что в Госдуму восьмого созыва пройдут представители только четырех фракций, передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Дума восьмого созыва будет четырехпартийная, хотя кого-то тянут за уши», — сказал Миронов.

«На самом деле это элементы стабильности», — полагает он.

Выборы в Госдуму очередного, восьмого созыва, состоятся в единый день голосования в сентябре.