Вашингтон, 1 августа, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Глобальный дефицит микросхем может затронуть производство некоторых продуктов Apple, включая смартфоны и планшеты, заявил финансовый директор компании Лука Маэстри. Об этом сообщает газета Nikkei.

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Нехватка микросхем в электронной промышленности возникла в конце 2020 года. Сначала с дефицитом столкнулись автопроизводители, позже проблема распространилась на производителей электроники.

Ожидалось, что проблему дефицита удастся решить во второй половине 2021 года, однако новые заявления представителей Apple свидетельствуют о сохранении риска нехватки микросхем в 2022 году.

«Мы ожидаем, что осенью столкнёмся с большими ограничениями предложения [чипов], чем в летние месяцы. В первую очередь это коснётся iPhone и iPad», — сообщил финансовый директор Apple Лука Маэстри.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне генеральный директор американской компании Intel Пэт Гелсингер заявил, что проблема дефицита электронных компонентов в различных сферах промышленности не разрешится ранее 2023 года.