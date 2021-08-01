Генуя, Италия, 1 августа, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба из Генуи «Дженоа» Горан Пандев продлил контракт со своей командой. Об этом 1 августа сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

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По информации источника, новое соглашение 38-летнего футболиста из Северной Македонии с итальянской командой рассчитано на один сезон. При этом отмечается, что об этом официально будет объявлено в ближайшее время.

Отметим, в прошлом сезоне Горан Пандев сыграл в составе «Дженоа» в 30 матчах и отметился в них семью забитыми мячами, а также тремя голевыми пасами.