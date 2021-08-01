Москва, 1 августа, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Российские юристы и специалисты по музейному делу проработают проект нормативного акта, который закрепит правовой статус «музейное судно», заявил директор Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Александр Воронко. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Судно «Космонавт Виктор Пацаев»

Воронко рассказал о возможности закрепления правового статуса музейных объектов нового типа на совещании с руководством Музея мирового океана. Он подчеркнул, что уже создаётся специальная рабочая группа, которая займётся разработкой проекта соответствующего нормативного акта.

В ходе обсуждения темы музеефикации плавучих объектов генеральный директор Музея мирового океана Светлана Сивкова упомянула научно-исследовательское судно космической связи «Космонавт Виктор Пацаев». Ожидается, что это судно может стать уникальным музейным объектом.

В настоящее время в России музеефицировано более десяти судов, большая часть из которых является военными кораблями. Первый официальный статус корабля-музея в 1948 году получил крейсер «Аврора».