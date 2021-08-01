Тюмень, 1 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Тюменской области с июля 2021 года родовые сертификаты предоставляются только в цифровом виде. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

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Беременным женщинам отныне не придётся сталкиваться с бюрократией при оформлении родового сертификата. Не нужно будет носить с собой бумажный сертификат, переживая, что он испортится или потеряется, пояснила руководитель ситуационного центра депздрава Галина Попова.

Отмечается, что электронный родовый сертификат будет формироваться врачом при первом посещении будущей матерью женской консультации. Данные о приёме и дальнейших посещениях врача вносятся в Медицинскую информационную систему Тюменской области. Далее сертификат передают в программное обеспечение от Фонда социального страхования России, то есть система работает аналогично электронным больничным листам.

Кроме того, тюменкам, которые наблюдались в частных клиниках, не нужно идти в женскую консультацию по месту жительства для получения сертификата. Его сформирует родильный дом, при условии, что он участвует в программе оказания медпомощи по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). В больнице также сформируют родовой сертификат для тех рожениц, которые не посещали врачей, меняли женскую консультацию, не стояли на учёте врачей минимум 12 недель. Ещё цифровой родильный сертификат могут сформировать в детской поликлинике, где будет наблюдаться новорождённый ребёнок.