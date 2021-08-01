Москва, 1 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 1 августа, в России вступает в силу закон, который предусматривает налоговый вычет на доход для физических лиц (НДФЛ) за физкультурно-спортивные услуги.

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Согласно новому закону, граждане России могут вернуть 13% от расходов на фитнес на максимальную сумму до 120 тысяч рублей за год. Получается, что наибольший размер налогового вычета составит 15,6 тыс. рублей. При этом положение закона распространяется не только на самого гражданина, но и на его детей, как родных, так и приемных.

Отмечается, что налоговый вычет будет применяться к доходам, которые налогоплательщики получают с 1 января 2022 года.

Данный закон был принят для того, чтобы стимулировать занятия спортом среди широких масс населения.