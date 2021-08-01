Токио, 1 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Видеоигра Horizon Forbidden West для консолей PlayStation четвёртого и пятого поколения выйдет не ранее начала 2022 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элой из игры Horizon: Zero Dawn

Ранее в Sony планировали выпустить продолжение популярной серии до конца текущего года. Ещё в июне текущего года глава PlayStation Studio Хермен Хульст заявлял, что компания планирует выпустить продолжение Horizon в зимние праздники 2021 года. При этом он отмечал, что сроки не являются окончательными.

Первая игра серии Horizon — Zero Dawn — для приставки PlayStation 4 выгла в 2017 году. Эта игра разошлась тиражом более 10 млн копий.

В 2021 году Sony пришлось перенести выход нескольких эксклюзивных игр для приставок PlayStation. Это связано с производственными проблемами, вызванными пандемией новой коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле корпорация Sony купила студию Nixxes для развития разработки видеоигр для персональных компьютеров.