Берлин, 1 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» интересуется возможностью приобретения форварда сборной Бразилии и берлинской команды «Герта» Матеуса Кунье. Об этом 1 августа сообщает Goal.

Fc-zenit.ru Зенит

По информации источника, руководство «Зенита» предложило €25 млн за 22-летнего бразильского футболиста.

В то же время, отмечается, что сам игрок хотел бы продолжать свою профессиональную карьеру в Англии или Испании, однако допускает и переход в санкт-петербургский клуб.

Отметим, в завершившемся сезоне Матеус Кунье сыграл в составе «Герты» в 27 матчах чемпионата немецкой бундеслиги и отметился в них семью голами и четырьмя результативными передачами.