Тюмень, 1 августа, 2021, 10:44 — ИА Регнум. На дорогах Тюменской области за сутки были задержаны управляющие транспортными средствами граждане, которые в состоянии алкогольного опьянения ехали на рыбалку, за грибами и в гости. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Рано утром 1 августа 2021 года автомобиль «Фольксваген» был остановлен нарядом дорожно-патрульной службы на 125-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень. В машине ехала тюменская семья с тремя детьми, которая возвращалась из Шадринска, где гостила у родственников.

Выяснилось, что 37-летний водитель «Фольксвагена» нетрезв — показания алкотестера составили 0,52 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Отец семейства признал, что выпил пива более чем достаточно.

«Счастье, что не произошло ДТП и дети живы и здоровы. Понимают ли это родители?» — отмечают в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Кроме того, в ночь на 1 августа сотрудниками ДПС был остановлен 36-летний житель деревни Лариха Ишимского района на мотоцикле. Он был пьян. При задержании пояснил, что направлялся на рыбалку. Права управления транспортом у него нет, как и документов на мотоцикл.

Вечером 31 июля на 167-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Омутинском районе инспекторы остановили автомобиль «Лада Приора». За рулём находился 33-летний нетрезвый мужчина. Показания алкотестера составили 1,04 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Он пояснил, что днём пил пиво, а потом с женой поехал за грибами.