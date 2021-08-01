Москва, 1 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Более семи миллионов граждан России ограничены в своих правах выезда за пределы страны в связи с различными невыполненными долговыми обязательствами. Об этом сообщил журналистам президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Ccpixs.com Долги

По словам Мехтиева, к началу августа 2021 года потенциально невыездных граждан России, у которых имеется просроченная задолженность свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей, зафиксировано порядка 7,2 млн человек.

Если кредиторы получат судебное решение, то каждый шестой заемщик в России не сможет покинуть страну. Чтобы не иметь проблем с выездом, гражданам России, у которых есть долги, лучше за 10−14 дней до даты выезда проверить, есть ли их фамилия в базе исполнительных производств. Проверить эту информацию можно на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

После погашения долга нужно сообщить об этом в то ведомство, которое наложило запрет на выезд за рубеж. Придется ждать около 10 дней, пока данные о погашении долгов будут внесен в базу.

Тем, кто выезжает за границу для лечения, можно получить отсрочку в выплате долгов.