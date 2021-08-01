Москва, 1 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Российский голкипер хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал, что он рассчитывает на то, что в скором времени заключит новое соглашение со своей командой. Он заявил об этом 1 августа в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Lisa Gansky «Нью-Йорк Айлендерс»

"Есть определенные моменты в переговорах о новом контракте, которые нуждаются в обсуждении, но ничего критичного, в ближайшие пару недель, надеюсь, обо всем договоримся. Если клуб предложит не очень хорошие условия, не буду обращаться в арбитраж — зачем портить отношения с руководством? Мне кажется, что вопрос по контракту можно решить по-человечески», — сказал 25-летний российский хоккеист.

При этом в 2020 году руководство «Айлендерс» заключило с игроком контракт сроком на один сезон.

Отметим, в минувшем сезоне Илья Сорокин сыграл в составе команды из Нью-Йорка в 22 матчах регулярного чемпионата НХЛ и еще семь — в плей-офф Кубка Стэнли.