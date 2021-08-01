Москва, 1 августа, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Президент факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Ясен Засурский скончался на 92-м году жизни. Об этом сегодня, 1 августа, сообщили журналистам родственники Засурского.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна МГУ

Причина смерти Ясена Засурского не уточняется. Дата и место прощания с Засурским будет сообщена позднее.

Ясен Засурский занимал пост заведующего кафедрой зарубежной журналистики и литературы журналистского факультета МГУ с 1955 года. В 1965 году он стал деканом факультета журналистики МГУ и пробыл на этом посту аж до 2007 года. С 2007 года и по настоящее время Засурский был президентом факультета журналистики МГУ.

В 2018 году Засурский признан заслуженным журналистом России.