Москва, 1 августа, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Президент и бывший декан факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Ясен Засурский умер на 92-ом году жизни. Об этом 1 августа сообщили представители университета агентству ТАСС.

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«Казалось, что Ясен Николаевич будет всегда, что он — такая же константа журфака МГУ, как памятник Ломоносову в университетском дворике… С его именем связан каждый день жизни не только журфака, но и всей нашей страны», — рассказали на факультете журналистики.

Ясен Засурский окончил английский факультет Московского государственного педагогического института иностранных языков им. М. Тореза в 1948 году. В 1951 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1967 году — получил степень доктора филологических наук.

Засурский работал на факультете журналистики МГУ с 1948 года. С 1965 года по 2007 год он был деканом факультета, после чего по собственному желанию ушёл с поста декана на учреждённую должность президента факультета.

За заслуги в научной и педагогической деятельности Засурский удостоен многих государственных наград, включая орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орден Дружбы.