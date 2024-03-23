Лас-Вегас, США, 1 августа, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля (ММА) Шон Стрикленд одержал верх над своим соотечественником Юрайей Холлом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Вегас 33 в Лас-Вегасе. Об этом 1 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По итогам всех пяти раундов судьи единогласным решением отдали победу Стрикленду.

Отметим, эта победа стала 24-я (14 — досрочно) в активе 30-летнего Шона Стрикленда при трех поражениях. Для 37-летнего Юрайи Холла это поражение стало десятым при 19 (15 — досрочно) победах.