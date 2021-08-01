Екатеринбург, 1 августа, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Самым богатым депутатом свердловского Заксобрания стал Алексей Кушнарев. Его доход в 2020 году составил 246 798 011,86 рубля, говорится на сайте регионального парламента.

Цитата из м/ф «Приключения поросенка Фунтика». реж. Анатолий Солин. 1986-1988. СССР Деньги

Также у него есть два жилых дома. Кроме того, он владеет двумя большими участками земли. Его супруга имеет квартиру и автомобиль.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Илья Гаффнер не заработал в 2020 году ни копейки. Он известен тем, что в 2015 году призвал граждан экономить на еде, если не хватает денег.