Тюмень, 1 августа, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Тюменской области задержан пьяный 17-летний подросток, управлявший мопедом. Прав на управление транспортным средством у юноши нет, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области Задержанный подросток из села Юргинское

Задержание произошло ночью 31 июля в селе Юргинское. Показания алкотестера у юноши составили 0,57 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Подросток признался, что выпивал спиртное с друзьями, а потом отправился домой.

Информация о нарушении правил дорожного движения юным водителем направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.