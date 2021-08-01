Анкасвилл, США, 1 августа, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля (ММА) Эй Джей Макки победил досрочно бразильского спортсмена Патрисио Фрейре в поединке за звание чемпиона Bellator в полулегком весе на турнире Bellator 263, который проходил в Анкасвилле. Об этом 1 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

M&R Glasgow Боксёрская перчатка

Уже в первом ранде американец провел своем противнику точный удар левой ногой в голову, чем основательно его потряс, а затем добавил к этому серию ударов руками в голову, после чего Фрейре отправился на пол октагона. Однако затем бразилец смог стать, а Макки провел ему удушающий прием, и рефери засчитал бразильскому спортсмену технический нокаут.

Отметим, это 18-я победа (13 — досрочно) в активе 26-летнего ни разу непобежденного Эй Джея Макки. Для 34-летнего Патрисио Фрейре это поражение стало пятым при 32 победах (23 — досрочно).