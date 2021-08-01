Тюмень, 1 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Тюменской области на 28-м километре трассы Сладково — Усово задержали пьяного машиниста катка, укатывающего щебень. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области Фото с места задержания водителя катка

Автоинспекторы провели медицинское освидетельствование 59-летнего водителя, которое показало 1,4 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина признался, что накануне вечером выпил много пива.

На данный момент водителя отстранили от управления транспортным средством.