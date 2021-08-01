Москва, 1 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Длительное использование кондиционера в припаркованном автомобиле может привести к повреждению определённых узлов двигателя. Об этом сообщил доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов в интервью радио Sputnik.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили на парковке

Некоторые автолюбители используют кондиционеры в своих авто для спасения от сильной жары. Наиболее отчаянные даже готовы спать в автомобиле.

Доцент МАДИ предупредил о возможных последствиях таких действий. Зиманов отметил, что длительное время в припаркованном авто не рекомендуется находиться ни в жару, ни в холод. При нарушении герметичности системы выпуска в салон может попадать опасный для здоровья угарный газ.

«Спать в автомобиле — не лучший вариант», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что использование кондиционера в стоящем на парковке авто грозит неприятными последствиями и самому транспортному средству. При работе на холостом ходу масло может не доходить до определённых узлов двигателя, что приводит к их изнашиванию. Использование кондиционера ухудшает теплоотвод, а это грозит перегревом двигателя.