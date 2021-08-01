Анкасвилл, США, 1 августа, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов победил досрочно представителя США Мэнни Муро на турнире Bellator 263, который проходил в Анкасвилле. Об этом 1 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Во второй половине первого раунда схватка перешла в клинч, и российский боец провел своем оппоненту точный удар левым коленом в печень, чем отправил американца на пол октагона, где провел его добивание серией ударов руками.

Отметим, Усман Нурмагомедов является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Эта победа стала для него второй в Bellator и 13-й в карьере.