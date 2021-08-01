Тюмень, 1 августа, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В Тюмени поздно вечером 31 июля на улице Республики автомобиль врезался в опору уличного освещения. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области Фото с места ДТП

Авария произошла в 21:20 (19:20 мск). Предварительно установлено, что водитель Toyota Mark не справился с управлением на высокой скорости. В ДТП погибли 24-летний тюменец и 25-летний житель Нижневартовска.

Отмечается, что асфальт был сухим. У водителя за последний год не было грубых нарушений правил дорожного движения. Он единственный раз привлекался к ответственности за отсутствие полиса ОСАГО. Обстоятельства ДТП выясняются.