Сестрорецк, Санкт-Петербург, 1 августа, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Объект культурного наследия федерального значения «Дача Кривдиной» в Сестрорецке пострадал от частичного обрушения из-за длительного бездействия собственника. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Объект культурного наследия в аварийном состоянии

Эксперты КГИОП провели выезд на объект и подтвердили частичное обрушение объекта. По результатам выезда комитет направил в ОМВД России заявление о длительном бездействии собственника, влекущем угрозу уничтожения памятника.

В КГИОП сообщают, что дачей Кривдиной владеет ООО «Норд отель». Ранее этот собственник неоднократно привлекался к административной ответственности за ненадлежащее содержание объекта. Общая сумма штрафов превысила 900 тыс. рублей.

Деревянная дача Валентины Кривдиной была построена по проекту архитектора Морозова в начале XX века. В 2001 году сооружение было отнесено к объектам культурного наследия России федерального значения.