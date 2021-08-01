Токио, 1 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Французского боксера российского происхождения Мурада Алиева могут дисквалифицировать за его поведение и оскорбление судей после боя в четвертьфинале на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 1 августа рассказали организаторы соревнований.

Цитата из м/ф «Брэк!». Реж. Гарри Бардин. 1985. СССР Бокс

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«Мурад Алиев может быть строго наказан, дисквалифицирован. Это определится позднее», — приводит слова представителя организаторов Игр ТАСС.

Отметим, ранее в ходе четвертьфинального поединка с британцем Фрэйзером Кларком французский боксер, которому рефери присудил поражение дисквалификацией после удара головой, высказывал оскорбления в адрес судей и отказывался покидать ринг. 26-летний Мурад Алиев родился в Москве, затем переехал во Францию в шестилетнем возрасте и выступает в составе французской сборной.