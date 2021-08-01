Симферополь, 12 января, 2018, 14:56 — ИА Регнум. В связи с ожидаемым запуском автомобильного сообщения по Крымскому мосту, открытие которого ожидается накануне президентских выборов, оператор Керченской паромной переправы — ООО «Морская дирекция», чья деятельность в последние годы сопровождалась рядом громких скандалов, будет ликвидирован до 1 июня 2018 года. Соответствующее распоряжение принял Совет министров Крыма, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Паромная переправа

«Одобрить решение министерства транспорта Республики Крым, осуществляющего от имени Республики Крым полномочия единственного участника (высшего органа) общества с ограниченной ответственностью «Морская дирекция», о ликвидации ООО «Морская дирекция», — сказано в документе, опубликованном 12 января.

Также отметим, что ликвидация ООО лишает бюджет Крыма значительной статьи доходов, поскольку транспортировка транспорта через переправу является платной услугой. К примеру, билет на один легковой автомобиль в одну сторону стоит 1700 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, летом по итогам проверки Счётной палатой Крыма деятельности ООО «Морская дирекция» было обнаружено множество нарушений, за которые глава РК Сергей Аксёнов пригрозил десятками уголовных дел.

«Перспективу вижу следующую: десятка два уголовных дел, как минимум, при ближайшем рассмотрении. Исходя из анализа, получены конкретные результаты, понятны механизмы и кто за всем этим стоит, но это дело уже правоохранительных органов. Правоохранители, Федеральная служба безопасности держат этот процесс на контроле. Однако уверен, что мы с вами сможем выровнять работу предприятия, сделать её прозрачной, эффективной и выполнить главную задачу — обеспечить своевременную перевозку людей», — отмечал глава РК.

Также отметим, что за почти полных четыре года жизни в российских реалиях на полуострове успели смениться пять министров транспорта: Юрий Шевченко, Анатолий Цуркин, Андрей Безсалов, Анатолий Волков. Сейчас данный пост занимает уроженец Москвы Игорь Захаров.

Помимо этого в ноябре прошлого года ООО «Морская дирекция» была оштрафована на 100 тысяч рублей за трудоустройство скандальной экс-главы горсовета Керчи Ларисы Щербулы, которая ранее проходила свидетелем по делу бывшего главы администрации Керчи Сергея Писарева, задержанного сотрудниками ФСБ при получении взятки.