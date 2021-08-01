Афины , 1 августа, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Землетрясение произошло у берегов Греции. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает геологическая служба США (USGS).

NASA Эгейское море

Землетрясение было зафиксировано в 4:31 по времени UTC (7:31 по московскому времени). Эпицентре землетрясения находился в 60 километрах от греческого острова Кос. Очаг подземных толчков залегал на глубине 11 километров.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала. Угроза цунами не объявлялась.