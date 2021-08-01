Вашингтон, 1 августа, 2021, 08:41 — ИА Регнум. В американском штате Флорида зафиксирован рекордный за весь период пандемии суточный прирост случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 июля сообщается на сайте центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

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По данным CDC, за сутки во Флориде зарегистрированы 21 683 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. При этом предыдущий рекорд был зафиксирован 7 января, тогда за сутки было выявлено 19 334 случая заражения коронавирусом.

В CDC отметили, что Флорида стала эпицентром распространения коронавируса в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США остаются лидерами по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По данным университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусом были заражены 34,9 млн человек, скончались от последствий COVID-19 более 613 тысяч человек.