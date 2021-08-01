Токио, 1 августа, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Японская частная компания Interstellar Technologies провела успешный запуск сверхлёгкой ракеты-носителя MOMO. Об этом сообщает пресс-служба компании.

tpsdave Ракета

Ракета стартовала с частного полигона на острове Хоккайдо. Носитель достиг высоты 92 км, после чего был затоплен в Тихом океане.

Компании Interstellar Technologies впервые удалось провести два успешных пуска ракеты MOMO в течение месяца. Предыдущий запуск состоялся 3 июля.

Планируется, что ракеты MOMO будут использоваться для вывода на орбиту сверхлёгких спутников. Главным преимуществом этого носителя должна стать сравнительно невысокая стоимость вывода на околоземную орбиту небольшой полезной нагрузки.

Первый испытательный пуск ракеты MOMO состоялся в июле 2017 года, однако он прошёл неудачно. Позже компания провела ещё несколько неудачных испытаний, единственный успешный пуск до 2021 года прошёл в мае 2019 года.