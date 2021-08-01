Берлин, 1 августа, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет пригрозил Российской Федерации санкциями в том случае, если Москва использует газопровод «Северный поток — 2» против Украины. Об этом Лашет заявил в интервью польской газете Rzeczpospolita.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

«Если Россия снова предпримет агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и выступит за штрафные меры в рамках Европейского союза», — сказал Лашет.

Политик подчеркнул, что Германия не позволит России использовать газопровод «Северный поток — 2» в качестве «геополитического оружия». По словам Лашета, американо-германское соглашение по трубопроводу «Северный поток — 2» дает инструменты, с помощью которых Берлин и Вашингтон смогут совместно привлечь Россию к «ответственности за деструктивную деятельность».

Также Лашет добавил, что приоритетом внешней политики Германии должны быть суверенитет и безопасность Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток» изначально был задуман для того, чтобы сократить плечо поставок российского газа в страну Евросоюза, а также избавиться от необходимости транзита через ненадежную Украину. Однако и Украина, и её западные куратору в лице США пытаются препятствовать реализации данного проекта. Если «Северный поток — 1» был построен без особых сложностей, но столкнулся с противодействием на уровне евросоюзного законодательства, то «Северный поток — 2» оказался под более жестким санкционным прессингом. США удалось добиться остановки строительства более чем на год.

Сейчас трубопровод почти достроен, однако на Западе пытаются навязать России некие соглашения, которые предусматривают, что Москва обязана будет прокачивать некоторые объемы газа через Украину.