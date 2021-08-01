Афины , 1 августа, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,7 были зарегистрированы сейсмологами в Эгейском море у берегов Греции. Об этом 1 августа сообщает геологическая служба США (USGS).

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение было зафиксировано в 07:31 мск, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 60,8 км на юго-запад от острова Кос. Население острова составляет около 19 200 человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 км.

Информация о возможных пострадавших, либо разрушениях объектов инфраструктуры не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,5, которое произошло у берегов Мексики.