Вашингтон, 1 августа, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Актёр Джерард Батлер обвинил продюсеров боевика «Падение Олимпа» в занижении реальной прибыли фильма. Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Gordon Correll Джерард Батлер

Батлер и группа юристов подали соответствующий иск в Верховный суд Лос-Анджелеса. Они считают, что компании Nu Image и Millennium Film в своей отчётности занизили прибыль от фильма, часть из которой должен был получить исполнитель главной роли.

Актёр призвал провести независимую проверку финансовых показателей фильма. Он считает, что кинокомпании недоплатили ему около $10 млн.

Боевик режиссёра Антуана Фукуа «Падение Олимпа» вышел в апреле 2013 года. При бюджете в 70$ млн картина собрала в мировом прокате более $170 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле телеканал AMC выплатил режиссёру Фрэнку Дарабонту $200 млн для урегулирования спора о разделении прибыли от сериала «Ходячие мертвецы».