Кандагар, Афганистан, 1 августа, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Три снаряда были выпущены по аэропорту в афганском городе Кандагаре. Об этом 1 августа сообщает Agence France-Presse.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Уточняется, что два из трёх снарядов попали во взлётно-посадочную полосу (ВПП). В связи с сильным повреждением ВПП были отменены все авиарейсы из аэропорта и в аэропорт.

Другой информации по данному инциденту не поступало. Сведений о возможных пострадавших нет, на настоящий момент ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за обстрел аэропорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на штаб-квартиру ООН в западной части Афганистана.