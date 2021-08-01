Пекин, 1 августа, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Китайские компании GAC Group и Huawei анонсировали совместный проект по выпуску электромобилей. Об этом сообщает портал IT Home.

VistaCraft Huawei

Первый совместный электромобиль GAC и Huawei должен выйти в 2023 году. Этой моделью станет внедорожник класса люкс на базе платформы AH8. Позже компании планируют выпустить ещё два электромобиля на этой платформе: универсальный микроавтобус и купе.

Компания Huawei сотрудничает с несколькими китайскими автомобилестроительными компаниями, включая BAIC и Changan. Теперь этот список пополнила базирующаяся в Гуанчжоу компания GAC.

Первым электромобилем Huawei стал кроссовер SF5, представленный в апреле 2021 года. Эта модель разработана совместно с компанией Cyrus.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к маю 2021 года совокупные инвестиции крупнейших китайских технологических компаний в технологии электрических и самоуправляемых автомобилей превысили $19 млрд.