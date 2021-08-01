Екатеринбург, 1 августа, 2021, 06:46 — ИА Регнум. Депутат свердловского Заксобрания Илья Гаффнер, призывавший в 2015 году граждан экономить на еде, в 2020 году не заработал денег. Это следует из опубликованных на сайте областного законодательного органа сведений о доходах.

Деньги

Также у него нет имущества в собственности. Впрочем, в пользовании имеется квартира площадью 66,6 кв. метров. Есть по квартире в пользовании и у его двоих несовершеннолетних детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Гаффнер публично призвал граждан, имеющих проблемы с деньгами, экономить на еде. А затем суд признал его банкротом. Тем не менее в сентябре 2016 года он снова избрался в региональный парламент.