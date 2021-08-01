Никосия, 1 августа, 2021, 05:23 — ИА Регнум. Новые требования и ограничения были введены для не прошедших вакцинацию от COVID-19 властями Кипра. Меры вступают в силу с 1 августа и затронут как прибывающих на остров туристов, так и местных жителей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Для приезжающих на Кипр непривитых гостей стало обязательным прохождение ПЦР-теста либо экспресс-теста на наличие антител к коронавирусной инфекции. Тестирование надо будет пройти на седьмой день пребывания на острове. При этом для въезда на Кипр обязательно наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

Прибывающие без теста из стран, которые отнесены властями Кипра к красной зоне, по прибытии будут помещены на трёхдневный карантин, после чего они будут обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус. Экспресс-тесты для не прошедших вакцинацию от COVID-19 станут платными с 1 августа. Все нововведения касаются и не привившихся граждан Кипра.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Кипра пересмотрели эпидемический статус 12 государств.