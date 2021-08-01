Индианаполис, США, 1 августа, 2021, 04:51 — ИА Регнум. Как минимум пять человек, в том числе двое детей пострадали при стрельбе на автостоянке возле похоронного бюро в американском Индианаполисе. Об этом 31 июля сообщает Fox News.

Lisa Roe Стрельба

Инцидент со стрельбой произошёл около 16:30 по местному времени 31 июля, на парковке возле похоронного бюро. Как рассказали очевидцы произошедшего, между двумя мужчинами произошла ссора, после обмена репликами один из участников спора начал стрельбу. Подозреваемый покинул место происшествия до прибытия полиции.

Всего в результате инцидента пострадали пять человек, из них двое детей и трое мужчин. Одна из пострадавших, девочка четырёх лет, была госпитализирована в критическом состоянии. Ещё трое мужчин и 16-летняя девушка находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

В настоящее время полиция начала розыск предполагаемого преступника. Мэр Индианаполиса Джо Хогсетт осудил стрельбу и призвал «положить конец циклу насилия».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Калифорнии скончался 19-летний звезда TikTok, получивший ранения при стрельбе в кинотеатре в городе Корона.