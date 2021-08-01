Вашингтон, 1 августа, 2021, 04:29 — ИА Регнум. Технический анализ срока службы Международной космической станции (МКС) провели специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). О результатах исследования сообщила 31 июля ТАСС представитель NASA Стефани Ширхольц.

МКС

Представитель NASA пояснила, что в космическом ведомстве США рассчитывают поддерживать работу МКС как минимум до 2028 года. При этом вполне вероятно, что срок эксплуатации МКС может продлиться и дольше этого срока. По словам Ширхольц, NASA продолжает обновлять технический анализ срока службы МКС.

«Наша цель — постоянное присутствие на низкой околоземной орбите, чтобы была возможность перехода от станции к другой платформе или платформам, где мы сможем продолжить работу на низкой околоземной орбите», — уточнила представитель космического ведомства США.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планируемых сроках завершения эксплуатации МКС.