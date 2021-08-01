Вашингтон, 1 августа, 2021, 03:58 — ИА Регнум. Демократка и член палаты представителей Конгресса США Кори Буш в знак протеста против прекращения действия моратория на выселение провела ночь возле здания Капитолия в Вашингтоне. Об этом 31 июля сообщает агентство Reuters.

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Действие моратория на выселение граждан, у которых нет средств на оплату жилья в связи с кризисом, возникшим из-за пандемии коронавируса, истекает 31 июля. По словам Буш, если Палата представителей не отреагирует и не предпримет никаких действий, то под угрозой выселения в США могут оказаться около семи млн человек.

Сама Буш до начала своей карьеры в политике не единожды оказывалась без жилья и была вынуждена ночевать в машине вместе с детьми. Поддержать политика под здание Конгресса пришли её соратницы-демократки Аянна Прессли (от штата Массачусетс) и Ильхан Омар (от штата Миннесота).

Уточняется, что 30 июля вопрос о продлении моратория на выселение был вынесен на голосование в Палате представителей, но был заблокирован республиканцами. После этого законодатели ушли на каникулы, которые продлятся около двух месяцев. При этом противники продления моратория поясняют, что домовладельцам приходится самим оплачивать налоги, ипотеку и прочие расходы в связи с отсутствием оплаты от арендаторов.

В некоторых штатах мораторий был продлён решением местных властей. Например, в Нью-Йорке выселять неплательщиков нельзя до 31 августа, а в штате Калифорния — до 30 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Дональд Трамп предложил продлить мораторий на выселение арендаторов из съёмного жилья.