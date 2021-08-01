Берлин, 1 августа, 2021, 03:27 — ИА Регнум. Санкциями в случае использования газопровода «Северный поток — 2» против Украины пригрозил России кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет. Такое заявление политик сделал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, выдержки из беседы приводит 31 июля немецкое издание Die Welt.

Olaf Kosinsky Армин Лашет

Кандидат в канцлеры от консервативного блока правоцентристских политических партий ХДС/ХСС пояснил, что в случае «агрессивных действий» России против Украины ФРГ пример меры на национальном уровне и будет выступать за штрафные санкции в рамках Евросоюза. Таким образом, по словам Лашета, будет исключено использование «СП-2» в качестве «геополитического оружия».

Также Лашет отметил, что приоритетом во внешней политике Германии должны стать сохранение суверенитета и безопасности Украины. По мнению политика, соглашение между ФРГ и США по «СП-2» даёт возможность для привлечения России к ответственности в случае «деструктивной деятельности».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Конгресс США может лишить американского лидера Джозефа Байдена права на отказ от санкций против газопровода «Северный поток — 2».