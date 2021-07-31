Коннектикут, США, 1 августа, 2021, 02:38 — ИА Регнум. Лишь с третьего раза удалось разбить бутылку шампанского при спуске на воду атомной подводной лодки (АПЛ) ВМС США USS Hyman G. Rickover (SSN 795) в американском штате Коннектикут. Об этом свидетельствует видеозапись церемонии, опубликованная 31 июля на сайте компании General Dynamics, построившей АПЛ.

Iftkhar Hussain Подводная лодка класса «Колумбия» ВМС США

Честь разбить бутылку шампанского о борт подлодки была предоставлена Дарлин Гринерт, спонсору строительства АПЛ и жене экс-начальника штаба ВМС США адмирала Джонатан Гринерта. Однако она уступила это почётное право своей дочери, Саре Гринерт Макникол.

Девушка дважды била бутылкой о борт АПЛ, но без всякого результата. На третий раз, после подсказки стоявшего рядом с ней военного, она довела дело до конца. Бутылка разбилась о борт судна под одобрительный смех присутствующих.

По традиции, бутылку шампанского разбивают «на удачу» о борт нового судна при спуске его на воду. Если бутылка разбивается не с первой попытки, это считается не очень хорошей приметой у моряков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Военно-морские силы (ВМС) США предъявили моряку обвинения в поджоге универсального десантного корабля Bonhomme Richard.