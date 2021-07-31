Вашингтон, 1 августа, 2021, 01:41 — ИА Регнум. Состав своего посольства и консульств в России приведут в соответствие с новыми требованиями США. Это произойдёт в связи с вступлением в силу с 1 августа новых требований, запрещающих диппредставительствам США в России нанимать на работу граждан РФ и третьих стран.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг США на здании консульства в Санкт-Петербурге

Российские власти потребовали от США не нанимать граждан РФ на работу в качестве ответной меры на введение правительством Соединённых Штатов санкций в отношении России и высылку десяти российских дипломатов. Под действие нового пакета санкций попали 32 физических лица и учреждения.

Посол США в Москве Джон Салливан отметил, что Вашингтон был вынужден уволить 182 работника диппредставительств. В связи с сокращением числа сотрудников консульства и посольство не смогут оказывать услуги гражданам в полном объёме. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, эти меры серьёзно отразятся на работе дипмиссий в США, включая безопасность персонала и возможность устанавливать дипломатические контакты с властями РФ.

При этом российская сторона отметила, что США могут заменить уволенных сотрудников посольства из числа граждан РФ на граждан США, но сохраняя при этом общий потолок на допустимое число сотрудников дипмиссии. Сейчас допускается не более 455 сотрудников. В Москве не единожды уточняли, что ограничения на работу дипмиссий США в России могут быть отменены, но лишь на взаимной основе.