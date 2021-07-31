Тюмень, 1 августа, 2021, 01:15 — ИА Регнум. В Тюмени на 90 дней приостановлена деятельность АО «Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие № 1». Суд признал юридическое лицо виновным в нарушении безопасной эксплуатации производственного объекта, сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Tatarstan.ru Общественный транспорт

В ходе проверки представитель Северо-Уральского управления Ростехнадзора выявил отсутствие у АО «Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие № 1» лицензии на деятельность по эксплуатации взрывопожароопасного и химического опасного производственного объекта.

Кроме того, не был организован порядок и графики подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности. Выяснилось, что руководство ПАТП не контролирует соблюдение сотрудниками требований промышленной безопасности, обнаружены и другие нарушения.

Суд назначил АО «Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие № 1» срок в 90 дней на устранение выявленных проблем с временной приостановкой деятельности.