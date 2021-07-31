Тбилиси, 31 июля, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Гражданка Австралии, которая исчезла во время отдыха в Тбилиси, найдена мертвой в Грузии. Об этом в субботу, 31 июля, сообщает телекомпания «Рустави 2» со ссылкой на данные МВД страны.

Giorgi Balakhadze Полиция Грузии

«Тело женщины было обнаружено», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, гражданку Австралии убили. Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 9 марта Мцхетский районный суд Грузии признал виновными пятерых обвиняемых в преднамеренном убийстве 19-летнего футболиста.

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