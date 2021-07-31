Шанхай, Китай, 31 июля, 2021, 23:35 — ИА Регнум. Студия Omega Force выложила в сеть новый 11-минутный трейлер игры Dynasty Warriors 9: Empires. Ролик был опубликован 31 июля на портале Gematsu.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Тест видеоигр

В новом видео разработчики показали 11 минут геймплея (игрового процесса). Отметим, что посетители выставки ChinaJoy 2021 (проходит сейчас в Шанхае), получили возможность сыграть в PS5-версию игры.

В качестве издателя Dynasty Warriors 9: Empires выступает компания KOEI TECMO. Проект представляет собой экшн-игру с элементами стратегии, действие которой будет проходить в эпоху Троецарствия Китая. Релиз состоится на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК (Steam) в 2021 году.