Ереван, 31 июля, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Позиции вооруженных сил (ВС) Армении близ села Ерасх в 70 км от Еревана вновь обстреляли азербайджанские военные. Об этом 31 июля сообщается на сайте минобороны Армении.

Mil.am Военные ВС Армении

По последним данным, в результате происшествия никто с армянской стороны не пострадал.

«Подразделения азербайджанских вооруженных сил предприняли очередную провокацию, обстреляв из стрелкового оружия различного калибра армянские позиции», — говорится в сообщении армянского военного ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля действующий председатель Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что Армения и Азербайджан должны выполнять договоренности по мирному урегулированию нерешенных вопросов, которые были достигнуты ранее.

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