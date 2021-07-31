Нижний Новгород, 31 июля, 2021, 23:04 — ИА Регнум. Семь пострадавших в результате пожара в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) являются гражданами иностранных государств. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе вуза.

Пожар

«Все пострадавшие — иностранные граждане. Это все здание для иностранцев. Пока какое гражданство, какие страны не уточняется», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре поступило 31 июля в 17:23 мск, загорелся чердак, туда огонь перешел с четвертого этажа. В результате происшествия пострадали семь человек.

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