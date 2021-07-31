Катания, Италия, 31 июля, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Около 150 человек в итальянской Катании в субботу, 31 июля, оказались отрезанными от «большой земли» из-за лесных пожаров, сообщают местные СМИ.

Михаил Врубель. Катанья. Сицилия. 1894

Спасаясь от огня, они вышли к пляжу, откуда и были эвакуированы на моторных лодках и кораблях, направленных администрацией городского порта и службой береговой охраны.

Ситуация на Сицилии в целом и в Катании в частности остается сложной, однако пока, к счастью, обходится без жертв, сообщили представители службы береговой охраны.