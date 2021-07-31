Палермо, Италия, 31 июля, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Власти Сицилии в субботу, 31 июля, обратились к правительству Италии с просьбой мобилизовать национальную службу гражданской обороны.

Pixabay Пожар в лесу

Существует опасность, что из-за жары и отсутствия дождей лесных пожаров в регионе будет становиться все больше, отметили в администрации.

Указанный режим работы службы гражданской обороны позволил бы властям быстрее принимать и выполнять решения о направлении техники и спасателей к местам пожаров.