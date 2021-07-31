Москва, 31 июля, 2021, 22:37 — ИА Регнум. Видеоэкскурсию по многоцелевому лабораторному модулю «Наука», который 29 июля пристыковался к Международной космической станции (МКС), обнародовал космонавт Олег Новицкий. Соответствующее видео появилось на официальной странице космонавта в соцсети Twitter.

Фото космонавта Роскосмоса Олега Новицкого roscosmos.ru Многоцелевой лабораторный модуль «Наука»

«Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех (жителей Земли — прим. ИА REGNUM) из нашего нового модуля «Наука»! — написал Новицкий. — Совсем скоро проведем для вас более подробную экскурсию».

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж МКС завершил интеграцию нового модуля «Наука» в состав российского сегмента.

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